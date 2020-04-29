На Донбассе снайпер ранил украинского военного

Сегодня оккупанты четыре раза нарушили режим тишины.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников, в результате снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование.

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Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

«На Донецком направлении, с 5:45 по 6:15, оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Верхнеторецкого, при этом используя станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Также из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки», - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, на Луганском направлении российские оккупационные войска применяли минометы калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово. В целом оккупанты выпустили 9 мин на этом направлении.

«Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника. По имеющейся информации, с начала этих суток, в результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование», - сообщили в Минобороны.