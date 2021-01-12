У бойца остались мать, жена и сын.

В результате обстрелов из снайперских винтовок на Донбассе 11 января погиб боец 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Мужчине было 38 лет.

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Об этом сообщает сайт 0629 со ссылкой на источник в Донецком областном военном комиссариате.

У военного остались мать, жена и сын.

"Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяет невыразимую боль тяжелой утраты", - цитирует издание пресс-службу командования.

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Автор: Яна Ставская