В результате обстрелов из снайперских винтовок на Донбассе 11 января погиб боец 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Мужчине было 38 лет.
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Об этом сообщает сайт 0629 со ссылкой на источник в Донецком областном военном комиссариате.
У военного остались мать, жена и сын.
"Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяет невыразимую боль тяжелой утраты", - цитирует издание пресс-службу командования.
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