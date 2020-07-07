Российские оккупанты вчера и сегодня били по силам ООС из тяжелых минометов

Оккупанты били из запрещенного оружия.

6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, украинские воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже – 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку от Хутора Вильный– гранатометы различных систем и пулеметы.

По укреплениям украинских воинов недалеко от Верхнеторецкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометов, а у Старогнатівки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на временно оккупированные Россией территории Донбасса.

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