Силы ООС вчера ответили оккупантам на их обстрелы: двое наемников РФ уничтожены – штаб

Российские оккупанты били из запрещенного вооружения.

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, украинские воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

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Трижды оккупанты открывали огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Такое же вооружение оккупанты задействовали и на подступах к Широкино. Недалеко от населенного пункта Павлополь агрессор применял минометы 82-го калибра и пулеметы. А возле Новотроицкого – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались возле Хутора Вильный и обстреляли украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии с подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку Орехово.

«Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили по меньшей мере еще двух захватчиков», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого столкновения.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Также на рассвете противник применил 120-ти мм минометы возле того же Новогородского, а также на подступах к Зайцево и Южному. Кроме того, агрессор провоцировал украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов рядом с Хутором Вильный.

Еще один раз противник обстрелял из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Верхнеторецкого.

«Своим огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность противника.

По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – добавили в штабе.

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