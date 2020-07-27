"В ВСУ царит здоровая атмосфера": в штабе рассказали о ситуации на линии фронта после нарушений оккупантами перемирия

В штабе добавляют, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

С полуночи - начала объявления режима прекращения огня - было зафиксировано два факта его нарушения со стороны боевиков.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой, украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны.

Читайте такжеНе прошло и полдня: оккупанты нарушили перемирие на Донбассе

«На протяжении текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением двух фактов нарушения режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Так, уточнили в штабе, в районе населенного пункта Водяное боевики посреди ночи открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Южного в обеденную пору осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет», - заявили в штабе и добавили, что в воинских частях и подразделениях Объединенных сил «царит здоровая атмосфера».

Отмечается, что еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки.

«На этом участке при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование вблизи украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2», - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня во исполнение договоренностей Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе от 22 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram