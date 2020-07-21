Силы ООС отомстили за убийство побратима: минус один оккупант, еще двое ранены

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе ООС, решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств украинские воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Мироновский боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты наших защитников вблизи Шумов оккупанты дважды обстреливали из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. Возле Орехового и Новотошковского агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против сил ООС гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – отметили в штабе.

Которое сообщал УНИАН, по данным СМИ, в районе проведения ООС на Донбассе в понедельник, 20 июля, погиб 26-летний военный из города Изяслав Хмельницкой области Василий Кравченко.

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