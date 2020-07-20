Силы ООС вчера уничтожили одного и ранили шестерых российских оккупантов – штаб

Получив адекватный ответ от украинских подразделений, оккупанты прекратили обстрелы.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли украинские позиции, используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, для осуществления мероприятий по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины задействовали дежурные огневые средства и вынудили противника прекратить свою преступную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометов агрессор также применил неподалеку Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам сил ООС оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам около Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт враждебной активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечен в пригороде Авдеевки.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

«Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по украинским воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали детали расстрела российскими оккупантами военных медиков и видео с места трагедии.

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