Силы ООС вчера уничтожили одного и ранили шестерых российских оккупантов – штаб
19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли украинские позиции, используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, для осуществления мероприятий по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины задействовали дежурные огневые средства и вынудили противника прекратить свою преступную активность.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометов агрессор также применил неподалеку Причепиловки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам сил ООС оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам около Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Еще один факт враждебной активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечен в пригороде Авдеевки.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.
«Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков», – говорится в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по украинским воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали детали расстрела российскими оккупантами военных медиков и видео с места трагедии.
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