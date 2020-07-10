В штабе рассказали, как силы ООС вчера заставляли оккупантов прекратить агрессию: два наемника РФ ранены

Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Новолуганского враг пять раз открывал огонь по украинским защитникам. Сперва оккупанты применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии – артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы украинских позиций на подступах к Причепиловки.

Еще один факт враждебной вооруженной активности зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В частности, неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков.

Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм около Причепилівки.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, на переговорах по Донбассу стороны договорились о разминировании 13 участков.

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