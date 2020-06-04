Сегодня оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС

Оккупанты вели огонь неподалеку от Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь неподалеку от Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается при этом, что в ответ на преступные действия российских наемников украинские бойцы открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность.

Кроме того, в штабе сообщили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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