Эстония, Великобритания и США напомнили России, что она спровоцировала войну на Донбассе и является её активным участником.
Об этом говорится в совместном заявлении Представительств Эстонии, Великобритании и США при ООН, которое размещено на сайте эстонского дипломатического учреждения.
В частности, дипломаты обратили внимание, что 2 декабря Россия в ООН провела встречу, которая, по ее утверждению, касалась статуса выполнения Минских соглашений.
"Эта встреча была явной попыткой представить ложный и обманчивый нарратив в связи с конфликтом на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она действует как посредник во внутреннем конфликте. Россия является активным участником, осуществляет подготовку, вооружает и возглавляет вооруженные формирования в районах, которые не находятся под контролем у правительства, дополняя эти марионеточные силы военным персоналом и техникой. Она спровоцировала и продолжает подпитывать конфликт, приведший к около 13 тысячам смертей, вопиющим нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения", - подчеркивается в заявлении.
Дипломаты Эстонии, Великобритании и США вновь подтвердили свою поддержку Минских соглашений и твердую приверженность мирному урегулированию конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также они приветствуют шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призывают Россию действовать так же.
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"Мы будем и в дальнейшем взаимодействовать со всеми инициативами в рамках ООН, которые призваны поддержать конструктивные цели. Это мероприятие призванное исключительно исказить реалии конфликта на востоке Украины, служило исключительно российским интересам", - подытожили в заявлении.
Напомним, 2 декабря Россия организовала PR-акцию под видом неформального заседания Совета Безопасности ООН в формате Арриа для пиара боевиков.
Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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