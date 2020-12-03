2 декабря Россия организовала акцию под видом неформального заседания Совета безопасности ООН в формате Арриа для пиара боевиков.

Эстония, Великобритания и США напомнили России, что она спровоцировала войну на Донбассе и является её активным участником.

Об этом говорится в совместном заявлении Представительств Эстонии, Великобритании и США при ООН, которое размещено на сайте эстонского дипломатического учреждения.

В частности, дипломаты обратили внимание, что 2 декабря Россия в ООН провела встречу, которая, по ее утверждению, касалась статуса выполнения Минских соглашений.

"Эта встреча была явной попыткой представить ложный и обманчивый нарратив в связи с конфликтом на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она действует как посредник во внутреннем конфликте. Россия является активным участником, осуществляет подготовку, вооружает и возглавляет вооруженные формирования в районах, которые не находятся под контролем у правительства, дополняя эти марионеточные силы военным персоналом и техникой. Она спровоцировала и продолжает подпитывать конфликт, приведший к около 13 тысячам смертей, вопиющим нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения", - подчеркивается в заявлении.

Дипломаты Эстонии, Великобритании и США вновь подтвердили свою поддержку Минских соглашений и твердую приверженность мирному урегулированию конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также они приветствуют шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призывают Россию действовать так же.

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"Мы будем и в дальнейшем взаимодействовать со всеми инициативами в рамках ООН, которые призваны поддержать конструктивные цели. Это мероприятие призванное исключительно исказить реалии конфликта на востоке Украины, служило исключительно российским интересам", - подытожили в заявлении.

Напомним, 2 декабря Россия организовала PR-акцию под видом неформального заседания Совета Безопасности ООН в формате Арриа для пиара боевиков.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Виталий Саенко