Пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.

На Донбассе, неподалеку Авдеевки и возле Орехового, пророссийские наемники ранили двух украинских воинов ВСУ.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь, сообщает операция Объединенных сил в Facebook.

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Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также боевики били из автоматических станковых гранатометов.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

Как сообщал ранее УНИАН, боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли Павлополь в Донецкой области. Очередной факт вооруженной агрессии РФ задокументирован.