На Донбассе погиб ветеран-афганец Михаил Воронской

По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием.

На Донбассе погиб солдат Михаил Воронской.

Об этом сообщает пресс-служба 44 отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

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Михаил Воронской, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района, Тернопольской области. Проходил службу по контракту в военной части А3215 с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран афганец, активный участник Революции Достоинства, во время службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

В последний путь проведут Михаила Воронского в его родном селе Добровляны, что в Залищицком районе Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, в городе Южноукраинске на Николаевщине в последний путь провели бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты – 18-летнего Артема Козия.

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