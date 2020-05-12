Оккупанты трижды нарушили тишину на Донбассе, ранен боец ООС

Враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

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Как отмечается, враг при этом применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил близ Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи возле Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Кроме того, сообщается, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "тишина" придерживался.

Как сообщал УНИАН, 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.