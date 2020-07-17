Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе: били из ПТРК и гранатометов

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"17 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - говорится в сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Новотошковское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" против украинских военных агрессор применил минометы 82-го калибра. Позже противник проявил огневую активность и возле Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои действия. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, оккупанты передали Украине неидентифицированное тело.

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