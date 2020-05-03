Оккупанты обстреляли украинских военных вблизи Орехового: трое травмированных

Оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин.

Оккупанты сегодня обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Орехового, в результате боевые травмы получили трое военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«Сегодня, 3 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что по украинским защитникам возле Орехового оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин.

«В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение», - проинформировали в штабе.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.