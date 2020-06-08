На Донбассе оккупанты 5 раз открывали огонь: ранен украинский защитник - Минобороны

Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки от полуночи российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сводке.

Так, на Луганском направлении сразу после полуночи из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял украинские позиции неподалеку от Новолуганского.

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Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников Новоалександровки.

Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Орехово.

В это же время на Донецком направлении из аналогичного пехотного вооружения противник вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

"По имеющейся информации, в результате обстрела противника ранение получил один украинский воин. Ему оказали надлежащую медицинскую помощь и доставили в военный лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, жертвами конфликта на Донбассе среди населения с начала года стали 44 человека. Также подконтрольные России члены незаконных вооруженных формирований продолжают запрещать миссии проезд/проход на блокпостах по официальных дорожных коридорах в Донецкой и Луганской областях.

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