На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты пять раз нарушили режим тишины

Потерь в рядах Объединенных сил от начала суток нет.

С начала суток оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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«По состоянию на 12:30 сегодня учтено 5 прицельных вражеских обстрелов наших оборонительных позиций, все - на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

Так, в период с 5:00 до 6:00 оккупанты выпустили 4 мины 120-го калибра по позициям украинских войск, оборудованных в районе населенного пункта Пески, а возле Марьинки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Павлополя по опорным пунктам подразделений Объединенных сил противник открывал огонь дважды - после 7:00 из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны Верхнешироковского, а после 9:00 - со стороны Украинского из вооружения боевой машины пехоты и пулемета.

После 11:00 провокацию с использованием крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия враг совершил недалеко от Богдановки.

По имеющейся информации, потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет. Потери противника уточняются.

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