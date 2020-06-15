Оккупанты из ПТРК обстреляли позиции ОС вблизи Новоселовки-2

Украинские военные вели адекватные оборонительные действия, отметили в МОУ.

Российско-оккупационные войска с начала суток обстреляли позиции Объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов возле населенного пункта Новоселовка-2 в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара на онлайн-брифинге.

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«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по украинским позициям на Донецком направлении», - заявил он.

По словам спикера, в период с 5:26 до 6:50 российские оккупационные войска произвели два выстрела из противотанковых ракетных комплексов по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Новоселовка-2.

Украинские военные вели адекватные оборонительные действия.

«По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет», - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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