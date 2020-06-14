Оккупанты 7 раз нарушили тишину на Донбассе, стреляли из минометов и гранатометов

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

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«По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников возле Орехового и два раза рядом с Хутором Вольным из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия», - отмечается в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

«В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность», - отметили в штабе.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 13 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного бойца, еще два получили ранения.

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