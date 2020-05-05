Оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

С полуночи вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, с начала суток потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие», - сказано в сводке.

В штабе добавили, что на свои провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг из 82-мм минометов обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку Невельского.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

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Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Также в пресс-службе сообщили, что на всех трех участках разведения ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Кроме того, по данным штаба, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.