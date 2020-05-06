Оккупанты 15 раз открывали огонь на Донбассе, ранены два украинских бойца

Российские наемники обстреливали украинские позиции, в частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

За прошедшие сутки, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение и один - боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеСБУ назвала число украинцев, которых удерживают в плену боевики на оккупированном Донбассе

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Невельского.

По окрестностях Богдановки противник вел огонь дважды. Вечером российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили по нашим позициям 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, боевики целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

По нашим военнослужащим, выполнявшим задачи вблизи Орехового в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение и один – боевое травмирование.

На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность.

Как сообщал УНИАН, в течение суток 5 мая на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранение.