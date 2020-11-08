ОБСЕ подготовит единый план урегулирования ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон.
Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому агентству ТАСС.
"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - сказал Кравчук.
Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.
"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул Кравчук.
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Он отметил, что Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку. Также Кравчук заявил, что в случае достижения договоренности, документ может быть подписан всеми сторонами ТКГ.
План действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
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