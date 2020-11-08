Согласованный план может появиться к следующему заседанию ТКГ 10 ноября.

ОБСЕ подготовит единый план урегулирования ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому агентству ТАСС.

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - сказал Кравчук.

Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул Кравчук.

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Он отметил, что Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку. Также Кравчук заявил, что в случае достижения договоренности, документ может быть подписан всеми сторонами ТКГ.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: УНИАН