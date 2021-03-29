Опасную находку уничтожат спасатели.

На Луганщине сотрудники СБУ с бойцами Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами, который располагался на территории школы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ)

Уточняется, что среди найденного имеются патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: у Кравчука заявили, что о выходе из режима перемирия речь не идет

"Следует заметить, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной Украинскому правительству территории", - говорится в сообщении.

Тайник обнаружили на территории школы в населенном пункте Приволье. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, а боеприпасы передали спасателям для уничтожения.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован