На Луганщине сотрудники СБУ с бойцами Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами, который располагался на территории школы.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ)
Уточняется, что среди найденного имеются патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.
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"Следует заметить, что данная находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольной Украинскому правительству территории", - говорится в сообщении.
Тайник обнаружили на территории школы в населенном пункте Приволье. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции, а боеприпасы передали спасателям для уничтожения.
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