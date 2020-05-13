На Донбассе с начала суток оккупанты пять раз открывали огонь, одного украинского военного ранили

Раненого бойца доставили в военный мобильный госпиталь.

На Донбассе с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, с 1:50 от села Верхнешироковское оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по защитникам Гнутова.

«В течение 20 минут защитники Украины из легкого пехотного вооружения принудили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины», - отметил Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, в очередной раз игнорируя Минские соглашения, оккупанты дважды сознательно применили от оккупированного ими пгт Сентяновка миномет по позициям защитников Крымского, выпустив всего 20 мин 120-го калибра.

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Также террористы здесь вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские бойцы из штатного вооружения подавляли вражескую активность.

Из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения боевики после 7:55 вели огонь по защитникам Орехово, а после 10:05 из автоматических станковых гранатометов - по защитникам Старогнатовки.

Гуцуляк отметил, что подразделения Объединенных сил в районах указанных населенных пунктов также вели адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения, решительно подавляя вооруженную активность российско-оккупационных войск.

«В результате прицельных вражеских обстрелов сегодня один наш защитник получил осколочное ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь», - уточнил он.

Как сообщал ранее УНИАН, штаб Операции объединенных сил показал, как российские снайперы убивают украинских бойцов на Донбассе.