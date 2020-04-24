На Донбассе ранены двое украинских бойцов

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сегодня вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Как говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил, оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции.

Неподалеку от Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по украинским подразделениях 23 мины, а возле Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитника Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.

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"Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники открыли огонь по позициям захватчиков. Благодаря отваге и решительности наших военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, в частности с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Так, по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вольный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда оккупанты вели огонь из 82-миллиметровых минометов по защитникам Новоалександровки, использовав 30 мин.

По данным штаба, в результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

"Коварные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков", - добавили в штабе.