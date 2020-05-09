На Донбассе боевики несколько раз обстреляли подразделения Объединенных сил

В ответ на нарушение оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства.

На Донбассе сегодня боевики уже несколько раз обстреляли подразделения Объединенных сил, среди украинских защитников потерь нет.

Об этом сообщается в обнародованной на сайте Министерства обороны Украины ежедневной сводке пресс-службы МОУ относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеВо время обстрелов возле Песков боевики ранили еще одного воина ВСУ

Отмечается, что на Луганском направлении с 05:00 утра российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустили по позициям украинских военнослужащих 10 мин 120-го калибра и вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время по 5 мин калибров 120 и 82 мм разорвались возле Хутора Вольного. Также здесь стреляли вражеский станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

"Самым действенным способом усмирить оккупантов в обоих случаях стал прицельный огонь наших воинов из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

После 09:00 противник выпустил противотанковую управляемую ракету вблизи Орехово.

На Донецком направлении в период с 08:00 до 09:00 утра оккупанты обстреливали из гранатометов опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Опросного и Красногоровки.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются", - сообщается в сводке.