На Донбассе боевики несколько раз обстреляли подразделения Объединенных сил
На Донбассе сегодня боевики уже несколько раз обстреляли подразделения Объединенных сил, среди украинских защитников потерь нет.
Об этом сообщается в обнародованной на сайте Министерства обороны Украины ежедневной сводке пресс-службы МОУ относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
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Отмечается, что на Луганском направлении с 05:00 утра российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустили по позициям украинских военнослужащих 10 мин 120-го калибра и вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время по 5 мин калибров 120 и 82 мм разорвались возле Хутора Вольного. Также здесь стреляли вражеский станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
"Самым действенным способом усмирить оккупантов в обоих случаях стал прицельный огонь наших воинов из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.
После 09:00 противник выпустил противотанковую управляемую ракету вблизи Орехово.
На Донецком направлении в период с 08:00 до 09:00 утра оккупанты обстреливали из гранатометов опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Опросного и Красногоровки.
"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются", - сообщается в сводке.