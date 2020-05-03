Боевики на Донбассе били из запрещенного Минском оружия, ранены три бойца ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

С начала суток боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил вблизи Богдановки и Орехово, трое украинских военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении.

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«Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал позиции ОС неподалеку Широкино и Пищевика.

По данным штаба, по окрестностях Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Для пресечения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потери врага уточняются», - отметили в пресс-центре.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.