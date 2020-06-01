На Донбассе сегодня ранен украинский боец, боевики обстреляли участок разведения сил

Враг применил при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.

На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг применил гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и пресекли вражеские провокации.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Гнутово, противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии агрессор возле этого же населенного пункта задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17. В результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении. Потери врага уточняются.

Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения № 3 "Петровское". Около 11:00 из неподконтрольных Украине населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения № 1 и № 2 режим "тишина" соблюдался.

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