Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен военный - ООС

С начала текущих суток, 9 июня, российские вооруженные формирования 4 раза обстреляли украинских военных.

За минувшие сутки, 8 июня, российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "На все вражеские провокации украинские воины дали результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности "Восток" боевики открывали огонь возле Новотроицкого, Марьинки, Водяного и Богдановки.

В направлении "Север" наемники обстреляли защитников Орехового, Новолуганского, Новоалександровки, Хутора Вильного и Майского.

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По данным разведки, 8 июня украинские военные ликвидировали трех оккупантов.

С начала текущих суток, 9 июня, российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня. На данный момент потерь среди наших защитников нет.

В частности, сегодня боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем по нашим опорным пунктам недалеко от Орехового. Также гранатометы различных систем противник применил вблизи Новолуганского и Шумов. Кроме этого, оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на вечер, 8 июня, боевики вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе осуществили семь обстрелов позиций украинских военнослужащих.

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