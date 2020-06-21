Боевики на Донбассе ранили украинского военного - штаб

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Боевики с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил по состоянию на 17:00, вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120- и 82-миллиметровые минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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