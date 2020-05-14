Боевики на Донбассе ранили украинского военного возле Катериновки

Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В среду, 13 мая, на Донбассе в результате обстрела боевиков вблизи Катериновки был ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Раненому военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе говорят, что открывали огонь в ответ.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе с начала суток, 13 мая, оккупанты пять раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранения.