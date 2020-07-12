Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли украинских военных: пятеро раненых

Российские наемники пренебрегают требованиями Минских соглашений и применяют запрещенные образцы вооружения.

С начала сегодняшних суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате обстрелов получили ранения пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщается в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг последние дни пренебрегает требованиями Минских соглашений и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", - отмечается в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики на рассвете вели огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм у Новотошковского, из минометов калибра 120 мм - у Орехова и Крымского, из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Хутора Вольный.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксировано вблизи Опытного. Возле этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции украинских военных неподалеку от Марьинки и Каменки.

"За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную помощь. Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских воинов получили ранения, их срочно госпитализировали.

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