Оккупанты осуществили 8 обстрелов на Донбассе и попали ракетой в двор жилого дома

Жертв ни среди гражданского населения, ни среди украинских бойцов нет.

На протяжении прошлых суток, 28 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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Боевики применяли при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики использовали гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 28 июня наши защитники уничтожили двоих и ранили одного захватчика.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 27 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины. Силы ОС потеряли одного воина, еще трое бойцов ранены.

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