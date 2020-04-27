Боевики полчаса обстреливали украинские позиции на Луганщине

Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

Сегодня по состоянию на 12:30 зафиксирован один вражеский обстрел на Луганском направлении.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины по поводу обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, опубликованной на сайте министерства.

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С 1:30 противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по позициям украинских военнослужащих возле Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра.

В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства.

"На настоящее время наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.