Боевики полчаса обстреливали украинские позиции на Луганщине
Сегодня по состоянию на 12:30 зафиксирован один вражеский обстрел на Луганском направлении.
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины по поводу обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, опубликованной на сайте министерства.
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С 1:30 противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по позициям украинских военнослужащих возле Катериновки из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра.
В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства.
"На настоящее время наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.