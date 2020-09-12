Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выявил факты нарушения оккупантами договоренностей об отводе вооружения и военной техники.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 11 сентября 2020 года, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск», - отмечается в сообщении.

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Так, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), на полигоне вблизи Бугаевки на Луганщине - 16 таких же гаубиц и 12 буксируемых гаубиц «Лягушка».

Также выявлено вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения: на полигоне вблизи Бугаевки - 10 танков и 13 зенитных ракетных комплексов «Стрела-10»); на полигоне недалеко от Тернового - 23 танка.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

«Вооруженные формирования РФ и дальше наращивают вооружение и военную технику в прямой близости от линии соприкосновения, в очередной раз демонстрируя стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы», - отметили в штабе.

Срыв перемирия на Донбассе и угрозы боевиков: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсирован обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября заседание ТКГ состоялось. Участники консультаций договорились о совместное инспектирование в районе шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектирования в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе шумов не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос относительно зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

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Автор: Виктория Токарева