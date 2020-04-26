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Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенного оружия - штаб

19:02, 26 апреля 2020
Война
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Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим тишины / фото УНИАН

На протяжении 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что по опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы пресекли вражескую активность.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции ОС возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - возле Широкино.

По опорным пунктам Объединенных сил недалеко от Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Старогнатовки зафиксирован вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам недалеко от Новотошковского.

Возле населенного пункта Хутор Вильный оккупанты применили гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

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