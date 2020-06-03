Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов

Потерь среди украинских воинов нет.

На Донбассе с начала суток российские оккупанты открыли один раз огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки. В ответ на преступные действия российских оккупантов украинские воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются.

Читайте такжеПод Марьинкой вражеский снайпер ранил украинского военного

На участках разведения №1, №2 и №3 в Станице Луганской, Золотом и Петровском режим тишины соблюдался.

"С начала нынешних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - отмечается в сводке.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram