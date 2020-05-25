Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и минометов

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

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Возле Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя в утренние часы агрессор по различным направлениям совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты. Также трижды под вражеские обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку от Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты недалеко от Тарамчука.

«С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», - говорится в сводке.

В штабе сообщают, что в ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. «Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

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