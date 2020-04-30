Боевики на Донбассе осуществили 15 обстрелов, есть раненый

Украинские бойцы открывали огонь в ответ.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

29 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для пресечения вражеской активности результативно применили дежурные огневые средства. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид".

Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по нашим военнослужащим из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.

Возле Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Староигнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" вооруженные формирования Российской Федерации использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

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Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов – 15 мин.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.