С начала текущих суток вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режима прекращения огня.

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Автор: Александр Топчий