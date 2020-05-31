Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Объединенных сил
В течение 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого, противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово контролируемые РФ формирование применили минометы калибра 82 мм.
По данным штаба, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
«С начала сегодняшних суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава ОС нет», - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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