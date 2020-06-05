Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранен военный

При этом на участках разведение режим прекращения огня соблюдался.

В пятницу, 5 июня, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, на восточном направлении боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Павлополя, Опытного и Широкиного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - отмечается в сообщении.

При этом на участках разведение режим прекращения огня соблюдался, добавили в ООС.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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