ООС: боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб

Вооруженные формирования Российской Федерации активно нарушают режим тишины.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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Как отмечается, противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники применили дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

Возле Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Староигнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич".

Наши защитники вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства.

По защитникам Хутора Вольного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь дважды из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехового враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм.

С наступлением темноты оккупанты вели огонь по нашим позициям неподалеку Зайцевого из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

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К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двух российских оккупантов.

От начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.