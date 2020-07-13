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Сегодня боевики на Донбассе 11 раз обстреляли украинских военных - ООС

19:54, 13 июля 2020
Война
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Боевики 11 раз обстреляли украинских военных / фото УНИАН

С начала сегодняшних суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку от Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку от Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

Также сообщается, что подразделения Объединенных сил отвечали на все огневые провокации боевиков, заставив их вернуться к соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля один из украинских военных погиб вблизи Славного в результате обстрела со стороны боевиков, еще один подорвался на мине вблизи Зайцево.

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