Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных - ООС

Украинские военные вели огонь в ответ.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства по прекращению огня.

26 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утреннем возведении.

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Как сообщается, огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность.

Восемь нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид".

Противник дважды обстрелял наши позиции возле Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.

Опорные пункты Объединенных сил близ Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковского.

По нашим позициям вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ночью с направления населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского вражеские наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

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Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Потери противника уточняются.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.