Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов, двое военных ранены

Украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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27 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "схид" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку от Марьинки.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов.

Ночью возле Новоселовки Второй был зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника решительно применяли дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское днем враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером обстрелял из 120 мм миномета, использовав 7 мин.

По защитникам Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а защитников Попасной вечером обстреляли из миномета 120-го калибра.

Позиции наших военнослужащих рядом с Травневым захватчики обстреляли из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

От начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Пивнич". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.