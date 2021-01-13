О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, большинство из обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что возле Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

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В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного – и из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ", - отмечается в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами" - утверждают в штабе.

"Перемирие" на Донбассе

11 января 2021 года в результате обстрела российских оккупантов погиб еще один украинский военный.

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Автор: Андрей Василюк