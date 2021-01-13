За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, большинство из обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что возле Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.
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В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного – и из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь в ответ", - отмечается в сообщении.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами" - утверждают в штабе.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно нарушают условия перемирия. В частности, 6 сентября они грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября 2020 года в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября 2020 года от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
- 11 января 2021 года в результате обстрела российских оккупантов погиб еще один украинский военный.
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