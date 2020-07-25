За день до "перемирия": оккупанты на Донбассе бьют из тяжелого вооружения по украинским бойцам

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, боевики продолжают применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное они открывали огонь из минометов 82-го калибра, а по опорным пунктам украинских бойцов вблизи Водяного и Авдеевки вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Попасной и Орехово российско-оккупационные войска использовали минометы 120-го калибра, неподалеку от Троицкого и Новозвановки - 120- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе населенного пункта Новоалександровка террористы вели огонь из минометов 120-го калибра, а возле Причепиловки - из станковых противотанковых гранатометов.

На других участках линии разграничения соблюдался режим тишины.

С начала текущих суток в результате обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, украинские военные на передовой сомневаются, что боевики будут придерживаться договоренностей о перемирии, начало которого запланировано на 27 июля.

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