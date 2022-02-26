"Ваша армия нас убивает". Это была первая СМС, которую отправила 24 февраля моя жена своей российской родне. После переписки и видео с обстрелами, снятыми с моего балкона, россияне пришли к выводу: "А, может, это не Россия. Может, это террористы!". "Для нас это уже одно и то же", - ответила жена.

Отрицание - это первая стадия для принятия. Она была и у нас, и у россиян: "Это не моя страна напала!", "Это не моя столица горит".

Но мы были вынуждены быстро принять новую реальность. Быстро, потому что от этого зависит наше выживание. Бомбоубежище, эвакуация, военкомат, помощь армии. Русские же будут долго осознавать то, что они наделали.

А еще до них понемногу доходит, что от их вождя уже попахивает разложением и его скоро не будет. А им и их детям смотреть в глаза жертвам путинского режима. Это комплекс, похожий на тот, который до сих пор наблюдается у немцев после поражения нацистов.

Отрицание - это первая стадия для принятия. Она была и у нас, и у россиян

Путин, в свою очередь, старательно пытается продемонстрировать всем, что он победитель. Властелин территорий и мнений. Так старательно, что начинает противоречить сам себе.

Начиная войну, он призвал демилитаризовать Украину. Но на второй день войны, когда русские отгребли от ВСУ, обращается к украинским военным с просьбой... захватить власть и, по сути, сформировать хунту. Странно? Ни сколько. Такое с ним уже давно.

В 2014 году, захватывая Крым, он заявлял, что его войска будут стоять позади, а не впереди женщин и детей. А в 2022-м говорит, что показателем нацизма в украинской власти является то, что она, мол, заставляет украинских военных гнать перед собой женщин и детей.

Или еще более свежий пример. Объявляя Украине войну, Путин заявляет, что хочет наказать нас за декоммунизацию. Но почему-то первыми из российских властей против войны с Украиной начинают выступать депутаты Госдумы от... Компартии РФ.

Разве же странно, что Кремль отрицает собственные потери, а, значит, русские не получили похоронки и гробы.

Тем не менее, я далек от иллюзий, что это остановит Путина. Его "русский мир" - жесток и туп. Как и русский бунт у Пушкина.

Путин убежден, что после смерти ему побудут мавзолей

Но жители страны "за поребриком" начинают осознавать, что их захватили больные психбольницы. Еще быстрее они осознают это тогда, когда российская армия отгребет в Украине еще больше. Ведь милитаризм - это тот столб, который держит путинский режим. История имеет множество примеров позорного конца таких режимов: после военных поражений взлетали хунты в Аргентине и Греции, тот же Афганистан – одна из причин развала СССР (хотя в СССР идеология была значительно целостнее, чем сегодняшний бред "историка" из склепа).

Путин убежден, что после смерти ему построят мавзолей. Однако, в лучшем случае, он повторит судьбу своего любимого героя – Гитлера – будет отравленным и сожженным. В худшем - пойдет по пути фашиста Муссолини, которого повесили сами итальянцы.

На самом деле в противостоянии выигрывает то мировоззрение, которое целостнее. И украинцы со своей гиперболизированной свободой сейчас значительно сильнее Путина с его концлагерем.

Богдан Петренко, первый заместитель руководителя Украинского института исследования экстремизма