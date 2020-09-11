Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил удалось избежать.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие, открыв огонь.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

"За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - отмечается в сообщении.

В частности, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Но благодаря разведке действия вооруженных формирований РФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

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Кроме того, как сообщается, два вражеских обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ситуация в зоне ООС 11 сентября

"С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - сообщает пресс-служба ООС.

Также в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы более чем девять гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за прошедшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Срыв перемирия на Донбассе и угрозы боевиков: что произошло

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" еще раз "перенесли" анонсирован обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября заседание ТКГ состоялось. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектирования в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе Шумов не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

Также сообщалось, что Украина не получила адекватного ответа на запрос относительно зеркальной инспекции районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты наличия нарушений.

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Автор: УНИАН